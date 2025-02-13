Минобороны: за ночь над регионами Черноземья сбили 30 беспилотников

За прошедшую ночь над девятью регионами России сбили 83 беспилотника, 30 из них — над регионами Черноземья. Такие данные приводит Минобороны РФ. По 12 беспилотников было уничтожено над Курской и Липецкой областями, по три — над Белгородской и Воронежской.

Также над Брянской областью сбили 37 дронов, над Тверской — девять, над Калужской и Смоленской — по три, а также один — над Ростовской областью.

В Липецкой области после атаки беспилотника был ранена сотрудница станции аэрации, ее уже отправили в больницу и оказывают необходимую помощь, сообщил рано утром глава региона Игорь Артамонов. Также в результате атаки повреждены два частных дома.

В Воронежской области, по предварительным данным губернатора Александра Гусева, пострадавших нет. В нескольких частных домах разбило окна взрывной волной, фрагменты беспилотника повредили газопровод, но его работа уже налажена, уточнил глава региона.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова