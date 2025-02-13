ФСБ задержала в Новороссийске подозреваемого в госизмене

Управление ФСБ России по Краснодарскому краю задержало в Новороссийске местного жителя 1979 года рождения, подозреваемого в госизмене и пособничестве экстремистам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации правоохранителей, задержанный вступил в запрещенную в России организацию, действующую под контролем спецслужб Украины. Мужчина собирал и передавал сведения о работе военного объекта и критической инфраструктуры на Кубани, а также осуществлял финансовую поддержку организации.

Следственные органы возбудили уголовные дела по ст. 275 (государственная измена), ч. 2 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации), ч. 1 ст. 282.3 (финансирование экстремистской деятельности) и ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ.

Анна Гречко