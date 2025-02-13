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На капремонт музея Салавата Юлаева в селе Малояз направят до 124 млн рублей

Национальный музей Башкирии на аукционе 24 февраля выберет подрядчика капремонта музея Салавата Юлаева в селе Малояз Салаватского района, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 124,19 млн руб. Закупка проводится в рамках национального проекта «Семья».

Работы необходимо завершить до 30 сентября 2027 года. Подрядчик отремонтировать кровлю и фасад, системы отопления и вентиляции, связи, водоснабжения и канализации, выполнить внутреннюю отделку, провести наружное освещение и благоустроить территорию.

Музей Салавата Юлаева основан 15 сентября 1965 года.

Майя Иванова

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