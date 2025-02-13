В Ростовской области сгорели два дома из-за неисправной проводки

На текущей неделе в Ростовской области произошло два пожара в частных домах из-за неисправной проводки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, в Донецке загорелся частный дом по ул. Лихачева. Пожар заметила очевидец. Она вызвала спасателей и помогла владельцу жилья выйти. Возгорание потушили шесть сотрудников МЧС на площади 15 кв. м. Также привлекались две единицы техники. Никто не пострадал.

Еще один пожар произошел в Каменск-Шахтинском по ул. Танкистов 12 февраля. Там загорелась мебель на веранде, огонь перекинулся на кухню дома. Все члены семьи смогли выбраться из жилья самостоятельно. Пожар ликвидирован на площади 30 кв. м. В тушении были задействованы 12 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Ведомство призывает жителей региона не оставлять без присмотра включенные электроприборы, следить за состоянием проводки и не перегружать электросеть.

Анна Анисова