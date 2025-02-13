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Главе СК РФ доложат о расследовании дела об избиении школьницы в Нижнекамске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела об избиении младшеклассницы в школе Нижнекамска. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Главе СК РФ доложат о расследовании дела об избиении школьницы в Нижнекамске

Главе СК РФ доложат о расследовании дела об избиении школьницы в Нижнекамске

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Главе СК РФ доложат о расследовании дела об избиении школьницы в Нижнекамске

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В сентябре 2024 года в школе Нижнекамска ученик нанес удары младшекласснице. По данному факту в СУ СК России по Татарстану расследуют уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

В соцсетях появилась информация, что после произошедшего мать девочки обратилась к юристу. Сообщается, что он обманул женщину на крупную сумму.

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СК по Татарстану Марселю Дулкарнаеву представить доклад о ходе расследования дела и о действиях юриста.

Диана Соловьёва

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