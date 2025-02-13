«Трактор» проиграл «Металлургу» в домашнем матче со счетом 1:3

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» уступил магнитогорской команде «Металлург» в домашнем матче. Счет составил 1:3 в пользу гостей.

Матч состоялся 12 февраля. Из «Трактора» единственную шайбу в ворота противника забил Михаил Горюнов-Рольгизер. В составе «Металлурга» отличились Данила Юров, Артем Минулин и Даниил Вовченко.

Предыдущий матч между командами прошел 5 февраля. Тогда «Трактор» обыграл «Металлург» со счетом 5:2.

Челябинская команда продолжает занимать первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 76 очками. «Металлург» располагается на четвертой строчке с 68 баллами.