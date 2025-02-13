В Самаре женщина погибла на пожаре в жилом доме

Пожар произошел в жилом доме в Самаре днем в среду, 12 февраля. Сообщение о происшествии на улице Стара-Загора, 84 б, поступило на пульт оперативных служб в 13:48 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

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«Прибывшими подразделениями было установлено, что горели домашние вещи в квартире»,— говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали на площади 10 кв. м в 14:16. Из здания эвакуировали 19 человек. В результате происшествия погибла женщина, ее личные данные устанавливаются.

Огонь тушили 32 специалиста и восемь единиц техники. Специалисты выясняют причину пожара.

Георгий Портнов