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В Кургане со строительной компании взыскали 55 млн рублей

Курганские судебные приставы взыскали с компании, выполняющей ремонтно-строительные работы, задолженность на общую сумму 55 млн руб., которую организация не выплатила по решению суда, сообщает пресс-служба УФССП по Курганской области.

Компания должна была вернуть 50 млн руб. задолженности в бюджет региона в качестве штрафов и пошлин, а также субподрядчикам, выполнившим работы по заказу. Однако компания игнорировала решение суда. Приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в 5 млн руб., и сумма долга увеличилась до 55 млн руб. Организация не стала выполнять обязательства. Тогда работники УФССП России по региону арестовали ее нежилое помещение, грузовые и легковые автомобили. Строительная компания пыталась вывести деньги со своих счетов, но приставы оперативно направили в банки постановления об обращении взыскания. Сумм, находящихся на счетах, оказалось достаточно, чтобы оплатить задолженность и исполнительский сбор в полном объеме. Деньги перечислили взыскателям.

Виталина Ярховска

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