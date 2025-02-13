В Приангарье задержали томича с 3 кг «синтетики»

В Иркутской области задержан житель Томска за незаконный оборот наркотиков (ч. 4, 5 ст. 228.1). Силовики изъяли у дилера более 3,5 кг синтетических запрещенных веществ, сообщает Telegram-канал МВД-медиа.

Фигурант дела был задержан при извлечении партии наркотиков из тайника. По данным следствия, он прибыл в Приангарье, чтобы забрать запрещенные вещества для продажи на территории Томской и Кемеровской областей.

Также злоумышленник ранее успел оборудовать несколько закладок с «синтетикой» на территории этих регионов. Всего было изъято более 110 гр. В ходе следствия правоохранители задержали еще двух дилеров. Всех фигурантов дела решением суда поместили под стражу.

Александра Стрелкова