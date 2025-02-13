В Краснодаре 13 февраля прогнозируют потепление до +5°С

В Краснодаре 13 февраля прогнозируют переменную облачность без осадков. По данным Краснодарского ЦГМС, днем в краевой столице температура воздуха прогреется до +5°С. Северо-восточный ветер усилится до 10 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростислав Нетисов, Коммерсантъ Фото: Ростислав Нетисов, Коммерсантъ

По региону прогнозируют потепление до +9°С днем. Ветер северо-восточный до 10 м/с.

На Черноморском побережье прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Ветер северо-восточный с порывами до 20 м/с. Днем воздух прогреется до +11°С.

Анна Гречко