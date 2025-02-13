Украинский БПЛА сбит над Ростовской областью

В ночь на 13 февраля силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ

По информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря, БПЛА был уничтожен в Чертковском районе. По предварительным данным, жертв среди населения и разрушений на земле нет.

Всего минувшей ночью силами ПВО были уничтожены 83 БПЛА над девятью российскими регионами. 37 беспилотников сбиты над территорией Брянской области, по 12 БПЛА над Курской и Липецкой областями, девять над Тверской областью, еще по три над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями.

Анастасия Казуков