Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэр томского города Асино «выдохся» и уволился

Мэр города Асино Андрей Костенков ушел в отставку по собственному желанию. Сообщение об этом размещено в аккаунте Асиновского городского поселения в соцсети «ВКонтакте».

Андрей Костенков

Андрей Костенков

Фото: Администрация Асиновского городского поселения

Андрей Костенков

Фото: Администрация Асиновского городского поселения

Сам господин Костенков извинился за такой шаг перед горожанами. «Причин для принятия такого решения несколько, но основная, — я, наверное, просто "выдохся"»,— объяснил он.

Андрей Костенков руководил четвертым по численности населения городом Томской области с 2017 года. В 2022 году горсовет единогласно переизбрал его на новый пятилетний срок. На сайте муниципалитета указано, что в настоящее время врио мэра является Дарья Кодочигова.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2024 года после 10 месяцев работы уволился глава Томского района Вячеслав Черноус. 20 января дума Александровского района Томской области сообщила о том, что конкурсная комиссия отклонила все три кандидатуры на пост главы района. Действующий глава Виктор Мумбер заявку на участие в конкурсе не подавал.

Валерий Лавский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...