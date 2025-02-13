Мэр томского города Асино «выдохся» и уволился

Мэр города Асино Андрей Костенков ушел в отставку по собственному желанию. Сообщение об этом размещено в аккаунте Асиновского городского поселения в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костенков

Фото: Администрация Асиновского городского поселения Андрей Костенков

Фото: Администрация Асиновского городского поселения

Сам господин Костенков извинился за такой шаг перед горожанами. «Причин для принятия такого решения несколько, но основная, — я, наверное, просто "выдохся"»,— объяснил он.

Андрей Костенков руководил четвертым по численности населения городом Томской области с 2017 года. В 2022 году горсовет единогласно переизбрал его на новый пятилетний срок. На сайте муниципалитета указано, что в настоящее время врио мэра является Дарья Кодочигова.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2024 года после 10 месяцев работы уволился глава Томского района Вячеслав Черноус. 20 января дума Александровского района Томской области сообщила о том, что конкурсная комиссия отклонила все три кандидатуры на пост главы района. Действующий глава Виктор Мумбер заявку на участие в конкурсе не подавал.

Валерий Лавский