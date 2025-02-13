Компанию «Красжелдорстрой» оштрафовали на 10 млн рублей за коррупцию

Суд оштрафовал на 10 млн руб. ООО «Красжелдорстрой» за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в 2021 году представитель ООО в интересах фирмы незаконно предоставил бывшему заместителю начальника Красноярской железной дороги услуги имущественного характера на общую сумму свыше 1,2 млн руб. Услуги, говорится в материалах прокуратуры, были оказаны за общее покровительство представляемой им организации, которая вела строительные работы в рамках реализации инвестпроекта «Комплексное развитие участка Междуреченск — Тайшет».

В отношении компании прокуратура завела дело по ст. 19.28 КоАП РФ (оказание услуг имущественного характера в интересах юридического лица в крупном размере).

Илья Николаев