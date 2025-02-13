Сливочное масло стало лидером роста цен в Ярославской области в 2024 году

В Ярославской области в 2024 году среди продовольственных товаров больше всего подорожало сливочное масло — на 33,9%. Об этом сообщает Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

На втором месте плодоовощная продукция, рост составил 26,7%. Сыр стал дороже за год на 16,2%, молоко — на 15%, рыба и морепродукты — на 14,4%. Алкогольная продукция выросла в цене на 12,6%. Данные приведены в соотношении декабрь 2024 года к декабрю 2023-го.

А вот рост цен на яйца, которые были лидером роста в 2023 году (+51,3%), остановился. За год они стали дороже лишь на 0,8%. В целом продовольственные товары подорожали за 2024 год на 12,2%.

Антон Голицын