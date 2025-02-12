В Крыму будут судить инженера за мошенничество во время исполнения госконтракта

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении инженера по надзору за строительством государственного автономного учреждения Республики Крым «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений культуры». Она обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб более 211 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в августе 2019 года во время реализации программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» государственное автономное учреждение «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений культуры» заключила контракт на проведение ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Лестницы Большие и Малые» середина XIX века, конец XIX века, который известен как Митридатская лестница. Обвиняемая, будучи ответственной за контроль строительного процесса и зная, что используемые блоки для кладки, ступени и плиты не соответствуют требованиям проектной документации, приняла у подрядной организации работы. После подписания инженером документов на счет фирмы, с директором которой злоумышленница имела дружеские отношения, перечислили более 211 млн руб.

Сейчас дело направили в Керченский городской суд.

Алина Зорина