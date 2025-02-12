Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Крыму будут судить инженера за мошенничество во время исполнения госконтракта

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении инженера по надзору за строительством государственного автономного учреждения Республики Крым «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений культуры». Она обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб более 211 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в августе 2019 года во время реализации программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» государственное автономное учреждение «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений культуры» заключила контракт на проведение ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Лестницы Большие и Малые» середина XIX века, конец XIX века, который известен как Митридатская лестница. Обвиняемая, будучи ответственной за контроль строительного процесса и зная, что используемые блоки для кладки, ступени и плиты не соответствуют требованиям проектной документации, приняла у подрядной организации работы. После подписания инженером документов на счет фирмы, с директором которой злоумышленница имела дружеские отношения, перечислили более 211 млн руб.

Сейчас дело направили в Керченский городской суд.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...