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В Сириусе проведут всероссийскую неделю охраны труда

С 15 по 18 сентября в Сириусе пройдет X Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ-2025), которую организует Министерство труда и социальной защиты, оператором выступает фонд «Росконгресс». Как сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия, ВНОТ играет важнейшую роль в привлечении внимания к современным вызовам в социально-трудовой сфере и популяризации безопасности на производстве.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Во время проведения мероприятия специалисты в области охраны труда и производственной безопасности могут обменяться передовым опытом перспективных решений, новых технологий и разработок, которые предназначены для сохранения жизни и здоровья работников. Советник президента России Антон Кобяков отметил, что мероприятие становится с каждым годом масштабнее, в том числе растет его международная составляющая.

На юбилейном форуме власти России ожидают около 10 тыс. участников, в том числе планируют увеличить число иностранных гостей, производственных, консалтинговых компаний и участников выставки производителей средств индивидуальной защиты. В связи с этим организаторы предлагают дополнить программу ВНОТ мероприятиями международных форматов с дружественными странами, в том числе входящими в БРИКС. На ВНОТ традиционно пройдет заседание Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств – участников Содружества независимых государств. Еще одним традиционным мероприятием станет молодежный день с участием кадровых специалистов крупнейших предприятий и подведение итогов конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания и конкурсов по охране труда.

В этом году планируют расширить тематику выставочной экспозиции, а именно, добавить стенды, посвященные промышленной робототехнике и развитию инноваций в сфере безопасного труда на производстве. Особое внимание уделят теме реабилитации и восстановлению здоровья работников, а также адаптации и трудоустройству ветеранов СВО. При поддержке организаций «Деловая Россия» и «Опора России» организаторы планируют запустить специальный трек деловой программы Всероссийской недели охраны труда, ориентированного на предприятия малого и среднего бизнеса.

Глава Минтруда Антон Котяков сказал, что одной из важнейших целей национального развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года является сохранение населения, удовлетворение потребности рынка труда, а также реализация потенциала каждого человека и развитие его талантов. Поэтому основной стратегической темой деловой программы ВНОТ 2025 года станет «Народосбережение – гарантия устойчивого развития». Также в программе и на площадке форума в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет отражена ее особая роль.

Татьяна Ручкина

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