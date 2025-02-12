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СКР возбудил дело о фиктивной регистрации иностранцев в Севастополе

Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении четырех жителей полуострова. Им вменяют п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории России, совершенная группой лиц по предварительному сговору), сообщает информационный центр СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с июня по октябрь 2024 года фигуранты помогали группе из 15 иностранцев незаконно получить документы для пребывания и работы в России. Для этих целей они использовали данные индивидуального предпринимателя, прекратившего свою деятельность, чтобы обеспечить фиктивное место пребывания приезжих.

Преступную схему выявили совместно с сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю. В ходе расследования правоохранители провели обыски, а также изъяли электронные устройства и документы, подтверждающие незаконные действия.

Фигурантам уже предъявили обвинения. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства преступления и выявлять других возможных участников преступной схемы.

Кроме того, в органы МВД направили сведения для принятия мер в отношении иностранных граждан, незаконно поставленных на миграционный учет.

Анна Гречко

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