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В Крыму прогнозируют снег

В воскресенье, 16 февраля, на Крымском полуострове прогнозируют выпадение снега. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Осадки в Крыму, по прогнозу, будут идти на протяжении двух суток. В Симферополе, Бахчисарае и Евпатории ожидается до 5-10 см снега, в Севастополе и Ялте около 2-5 см.

По словам Александра Шувалова, снежный фронт придет в Анапу, Новороссийск и Геленджик. В Сочи ожидается дождь.

Алина Зорина

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