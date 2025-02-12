В Крыму прогнозируют снег

В воскресенье, 16 февраля, на Крымском полуострове прогнозируют выпадение снега. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Осадки в Крыму, по прогнозу, будут идти на протяжении двух суток. В Симферополе, Бахчисарае и Евпатории ожидается до 5-10 см снега, в Севастополе и Ялте около 2-5 см.

По словам Александра Шувалова, снежный фронт придет в Анапу, Новороссийск и Геленджик. В Сочи ожидается дождь.

Алина Зорина