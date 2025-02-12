Из Анапы за сутки вывезли 21 тонну замазученного песка

Вчера, 11 февраля, с площадки временного хранения в хуторе Воскресенском в Анапе вывезли 21 тонну песка, загрязненного нефтепродуктами. Грунт доставили на обеззараживание, сообщает оперативный штаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Для контроля объема груза все транспортные средства взвешиваются при въезде и выезде с площадки. После загрузки песок накрывают тентом и пломбируют для предотвращения распространения загрязнения.

Наиболее загрязненный грунт направляется на предприятие «Сириус» в Темрюкском районе, где он проходит биотермическую обработку. После очистки материал может быть использован для рекультивации полигонов твердых бытовых отходов (ТКО).

Побережья Краснодарского края подверглись загрязнению из-за разлива мазута в Черном море. ЧС возникло после крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе днем 15 декабря.

Для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения задействовали силы МЧС и волонтерских служб.

Анна Гречко