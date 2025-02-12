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В Сочи полиция задержала подозреваемого в поджоге машины своего бизнес-партнера

Полиция Сочи задержала жителя Армавира, которого подозревают в поджоге автомобиля своего бизнес-партнера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным следствия, ранее судимый 47-летний житель Армавира и потерпевшая были партнерами по бизнесу, но из-за финансовых разногласий они прекратили сотрудничество. После этого подозреваемый облил автомобиль женщины и поджег его на парковке во дворе многоквартирного дома. Иномарка полностью сгорела, ущерб составил 1,5 млн руб.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Алина Зорина

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