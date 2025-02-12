В Сочи полиция задержала подозреваемого в поджоге машины своего бизнес-партнера

Полиция Сочи задержала жителя Армавира, которого подозревают в поджоге автомобиля своего бизнес-партнера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным следствия, ранее судимый 47-летний житель Армавира и потерпевшая были партнерами по бизнесу, но из-за финансовых разногласий они прекратили сотрудничество. После этого подозреваемый облил автомобиль женщины и поджег его на парковке во дворе многоквартирного дома. Иномарка полностью сгорела, ущерб составил 1,5 млн руб.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Алина Зорина