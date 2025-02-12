Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП на Октябрьской набережной в Волхове

Четырехлетний ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести после ДТП в Волхове. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, машина слетела с дороги и врезалась в опору ЛЭП, мальчик находился на заднем сиденье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

По последним данным, авария произошла 11 февраля в 19:25 возле дома 1А по Октябрьской набережной в Волхове. Как пояснили в главке, 54-летний водитель за рулем «Лады» не справился с управлением, машина съехала на обочину и врезалась в опору линии электропередач.

«В результате ДТП водитель госпитализирован в тяжелом состоянии, его 4-летний сын, находившийся на заднем сиденье в качестве пассажира, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести»,— сообщили в региональном ГУ МВД.

Полиция проводит проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с участием фуры и частного пассажирского микроавтобуса на трассе Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленобласти.

Дарья Астанина