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В Сочи выявили более 100 безбилетников в январе

В начале 2025 года в Сочи составили 102 административных протоколов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Всем нарушителям назначили штрафы, сообщил «Ъ-Сочи» со ссылкой на администрацию курорта.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Контролеры МКУ «Управление городского транспорта» и МУП «Сочиавтотранс» ежемесячно проверяют около 17 тыс. пассажиров. Для оформления протокола специалисты запрашивают документы у нарушителей. При отказе от предоставления материалов к проверке привлекают правоохранительные органы.

После составления протокола информацию передают в административную комиссию, где принимается решение о штрафе. Размер взыскания составляет 1 тыс. руб. Нарушителям предоставляют реквизиты для оплаты.

Анна Гречко

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