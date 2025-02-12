Число выявленных фальшивок на Кубани продолжает снижаться

В 2024 году банки Краснодарского края выявили 407 поддельных банкнот, что на 195 меньше, чем годом ранее, сообщили в Южном ГУ Банка России. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года число фальшивок снизилось на 195 штук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наиболее часто подделывались купюры номиналом 5 тыс. руб. — 235 штук, что на 173 меньше, чем в 2023 году. Банкнот других номиналов изъято 156. Также выявлено 16 поддельных денежных знаков иностранных государств.

Как отметил заместитель начальника ведомства Владимир Лютов, при сомнениях в подлинности купюры не стоит пытаться расплатиться ею в торговых точках — это нарушение закона. Банкноту можно бесплатно проверить в банке с кассовым обслуживанием. Для самостоятельной проверки достаточно оценить три признака подлинности: на просвет, на ощупь и при наклоне.

По данным регулятора, уровень фальшивомонетничества в России достиг минимального значения за последние годы — на 1 млн банкнот в обороте приходится 1 поддельная. Всего за 2024 год в банковской системе было выявлено более 8,2 тыс. фальшивых денежных знаков.

Вячеслав Рыжков