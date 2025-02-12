Сама своими силами

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о проекте авиакомпании, в рамках которого в соцсетях создан аккаунт виртуальной девушки.

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Внедрение искусственного интеллекта в бизнес первостепенно подразумевает интеграцию нейросетей в процессы, которые принесут выгоду за счет автоматизации. Необходимость таких решений очевидна и требует безукоризненной безопасности. Обеспечение последней, в свою очередь, нуждается во времени. Быть в авангарде — значит быстрее прочих применять технологии и одновременно спешить — значит рисковать.

Авиакомпания Qatar Airways придумала изящный вариант применения нейросетей уже сейчас и с высокой степенью безопасности — социальные сети. Авиаперевозчик запустил первый в мире профиль ИИ-бортпроводника в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta). Речь о виртуальной девушке по имени Сама (Sama), которая ведет свой блог @samaonthemove. Ее подписчики могут узнать о местах, которые она «посещает», личных историях, событиях во время остановок в аэропортах, а также познакомиться с подробностями жизни членов экипажа самолета и найти советы по путешествиям. Все это, конечно, с творческим подходом, заверяет Qatar Airways. С момента запуска профиля было создано 18 публикаций фото и видео. И с точки зрения работы нейросетей есть ощущения, что контент производится либо силами различных продакшнов, либо разными инструментами. Это заметно по степени конгруэнтности или внешнего соответствия одного изображения другому. На двух из трех видео образ Самы один, в последнем слегка отличается. Эти же два различных варианта наблюдаются и на фотографиях.

Осмелюсь предположить, что так случилось потому, что за изначальный референс для визуального решения взяли Саму, которая уже существовала с 2022 года в метавселенной авиакомпании, на сайте Qverse. Портал, созданный в партнерстве с компанией Uneeq, работает и сейчас и, кстати, представляет любопытное решение. Позже, видимо, было принято решение доработать внешность Самы для соцсетей.

На данный момент самые популярные публикации ИИ-бортпроводницы те, на которых присутствую реальные люди. Это теннисист Новак Джокович, несколько футболистов из клуба ПСЖ и вполне себе настоящая коллега Самы — девушка по имени Грейс (Grace), работающая в Qatar с июня 2024 года. У нее свыше 30 тыс. подписчиков, пока в три раза больше, чем у виртуального амбассадора.

Александр Леви