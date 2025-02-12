В Новошахтинске на ходу сгорел Mercedes-Benz
В пос. Новая Соколовка Новошахтинска сгорел автомобиль Mercedes-Benz в ночь на 12 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Машина загорелась в пути следования.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Сообщение о возгорании авто поступило в 2:17, спустя 11 минут пожар ликвидировали спасатели на площади четыре кв. м.
В тушении были задействованы четыре сотрудника МЧС и одна единица техники.
Причины возгорания в настоящее время устанавливаются. В пресс-службе ведомства пока не уточнили, есть ли пострадавшие.