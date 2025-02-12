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В Новошахтинске на ходу сгорел Mercedes-Benz

В пос. Новая Соколовка Новошахтинска сгорел автомобиль Mercedes-Benz в ночь на 12 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Машина загорелась в пути следования.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании авто поступило в 2:17, спустя 11 минут пожар ликвидировали спасатели на площади четыре кв. м.

В тушении были задействованы четыре сотрудника МЧС и одна единица техники.

Причины возгорания в настоящее время устанавливаются. В пресс-службе ведомства пока не уточнили, есть ли пострадавшие.

Анастасия Казуков

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