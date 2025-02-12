Жителя Крыма осудили за мошенничество и похищение 18 млн рублей

В Советском районе Крыма осудили местного жителя, который похитил 18 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В период с весны 2022 года по осень 2023 года осужденный получил от 12 потерпевших более 14,7 млн руб. под предлогом покупки и последующей реализации зерновых культур. Он обещал передать «кредиторам» часть полученной прибыли от продажи зерна. Кроме того, осужденный получил от двух других лиц более 3,1 млн руб. под предлогом покупки зерна по заниженной цене. После этого он присвоил себе деньги.

Суд приговорил жителя Советского района к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина