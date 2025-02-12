Жители Краснодарского края в январе начали активнее искать работу

С начала года жители Кубани стали на 35% чаще искать новую работу по сравнению с тем же периодом прошлого года. По всей России за первые 10 дней года открыли или обновили почти 1,5 млн резюме, из них в Краснодарском крае — 64 тыс., сообщает пресс-служба hh.юг.

Медиана зарплатных ожиданий соискателей в среднем по России в этот период составила 79,1 тыс. руб. На Кубани чуть меньше — 73,7 тыс. руб.

Соискатели из Краснодарского края в январе чаще всего обновляли или создавали новые резюме в области «Автомобильный бизнес» — прирост к январю 2024 года составил 89%. На 62% больше резюме появилось в области «Транспорт, логистика и перевозки», на 55% — среди рабочего персонала, на 42% — среди домашнего и обслуживающего персонала, на 39% — в сфере безопасности.

В пятерку самых неактивных в плане роста резюме год к году вошла сфера «Сельское хозяйство» (-3%), которая стала единственной в январе с отрицательной динамикой по резюме. Также меньше всего соискатели отправляли резюме на работу в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (1%), «Розничная торговля» (5%), «Производство, сервисное обслуживание» (9%), «Финансы и бухгалтерия» (11%).

Татьяна Ручкина