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Скончалась одна из пострадавших в ДТП с микроавтобусом и фурой на трассе «Кола»

В приемное отделение Волховской городской больницы было доставлено 14 пострадавших в тяжелой аварии с микроавтобусом и фурой возле деревни Юшково на трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти. Один из пострадавших — ребенок, сообщили 12 февраля в региональном комитете по здравоохранению.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как уточнил глава ведомства Александр Жарков, трое пациентов находятся в реанимации, остальные в состоянии средней и легкой степени тяжести. С пострадавшими работают врачи, хирурги, травматологи и терапевты.

Позднее телеканал 78.ru со ссылкой на господина Жаркова сообщил, что одна из тяжело пострадавших в ДТП скончалась в реанимации. У второй диагностированы повреждения позвоночника, ее переводят в Ленинградскую областную больницу. Третья пациентка получила черепно-мозговую травму. Семерых пострадавших направили в травматологическое отделение. Еще двоих пациентов после осмотра отправили на амбулаторное лечение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в аварии с микроавтобусом и грузовым тягачом на 120-м км автодороги «Кола» на 120-м километре трассы «Кола» на месте происшествия погиб водитель микроавтобуса. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

Андрей Цедрик

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