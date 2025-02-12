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Житель Ростова задержан за кражу пожертвований из храма

Оперативники задержали 21-летнего жителя донской столицы, который подозревается в краже пожертвований из храма в Зерноградском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, задержанным оказался бывший житель села Зерноградского района, который переехал в Ростов. Ранее он решил навестить родственников и во время визита посетил богослужение в храме. Через несколько дней он вспомнил, что видел там несколько ящиков с подаяниями прихожан.

Взяв строительный инструмент, фигурант направился в храм, вскрыл замок и похитил 30 тыс. руб. Пропажу средств обнаружил настоятель храма и заявил об этом в полицию.

Деньги фигурант успел потратить до задержания. Уточняется, что во время совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о краже (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Анастасия Казуков

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