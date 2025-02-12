В Ростовской области браконьер выловил рыбу на 200 тысяч рублей

Сотрудники Волгодонского линейного отдела полиции совместно с инспекторами Росрыболовства выявили 32– летнего жителя Ростовской области, выловившего около 220 особей рыбы разных пород. Сумма ущерба составила более 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО

Установлено, ловлю рыбы браконьер осуществлял, используя резиновую лодку и лесковую сеть длинной 60 м. Среди выловленной рыбы густера, судак, серебряный карась и сом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов» (п. «а и б» ч. 1 ст. 256 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части статьи, предполагает лишение свободы на срок до двух лет. Ранее обвиняемый уже был неоднократно судим за незаконный вылов биоресурсов.

Ева Китаева