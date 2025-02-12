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Глава Краснодара показал реконструкцию освобождения города в 1943 году

В Краснодаре воссоздали бой за освобождение города от фашистов

Глава Краснодара Евгений Наумов показал видео реконструкции боя за освобождение города от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. Кадрами обстановки мэр поделился в своем Telegram-канале.

Краснодар находился в оккупации с 9 августа 1942 года по 12 февраля 1943 года. За этот период захватчики уничтожили множество зданий, производственных объектов и социальной инфраструктуры.

Оккупанты казнили мирных жителей, включая женщин, детей, пожилых людей и инвалидов, используя передвижные газовые камеры или расстреливая их. С особой жестокостью преследовали участников партизанского движения. Город потерял около 13 тыс. человек.

Красная армия начала операцию по освобождению города 9 февраля 1943 года. Через три дня, 12 февраля, советские войска полностью освободили краевую столицу и установили на ней Знамя Победы.

Анна Гречко

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