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В порту Новороссийска задержали четыре партии зараженных мандаринов

Специалисты Россельхознадзора выявили средиземноморскую плодовую муху в четырех партиях импортных мандаринов на таможне в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Зараженные цитрусовые общим весом 88,154 тонны поступили из Турции и Египта через морской порт Новороссийска с 3 по 9 февраля.

Наличие карантинного вредителя Ceratitis capitata Wied. подтвердил Новороссийский филиал ВНИИКР после проведения экспертизы.

Согласно положению о карантинном фитосанитарном контроле на таможенной границе ЕАЭС, утвержденному решением Комиссии таможенного союза, на зараженные партии мандаринов выдали предписания для проведения обеззараживания.

Нурий Бзасежев

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