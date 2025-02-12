Аналитики: большинство мужчин в Краснодаре делают спонтанные покупки

В Краснодаре большинство опрошенных мужчин (74%) делают спонтанные покупки, причем чаще импульсивно что-то покупают молодые люди до 24 лет. Как выяснили аналитики «Авито», в среднем краснодарские мужчины покупают товары (за исключением продуктов) раз в четыре дня, однако большинство совершают покупки реже раза в неделю (41%). Ежедневно что-то покупают только 19%.

В топе повседневных покупок — одежда (у 28%) и товары для питомцев (27%). Еще 22% покупают автомобильные товары, 18% — инструменты и товары для ремонта, 17% — товары для здоровья, в частности витамины, БАДы, спортивное питание. Респонденты 18–24 лет чаще других покупают инвентарь для гейминга (18%), канцелярию (18%), гаджеты (16%) и аксессуары, например, ремни, очки, часы (14%).

Респонденты из Краснодара признались, что дримскроллинг (просмотр страниц с товарами на онлайн-площадках) занимает у них в основном от одного до трех часов в месяц. По России каждый третий пользователь «дримскроллит» около часа в день.

Татьяна Ручкина