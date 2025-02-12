Суд оставил подозреваемого во взятке генерал-майора Муминджанова под стражей

Второй Западный окружной военный суд оставил замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) Валерия Муминджанова в СИЗО до 2 мая 2025 года, сообщает ТАСС 12 февраля. Экс-руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны обвиняют в получении взятки в размере 20 млн рублей при исполнении гособоронзаказа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Постановление суда о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения»,— говорится в решении суда.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что генерал-майора задержали еще в сентябре 2024 года. По версии следствия, он способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе в зону СВО. Свою вину Муминджанов не признает. Он уже пытался оспорить арест, однако Второй Западный окружной военный суд встал не на сторону заместителя командующего ЛенВО.

Андрей Маркелов