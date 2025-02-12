Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд оставил подозреваемого во взятке генерал-майора Муминджанова под стражей

Второй Западный окружной военный суд оставил замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) Валерия Муминджанова в СИЗО до 2 мая 2025 года, сообщает ТАСС 12 февраля. Экс-руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны обвиняют в получении взятки в размере 20 млн рублей при исполнении гособоронзаказа.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Постановление суда о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения»,— говорится в решении суда.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что генерал-майора задержали еще в сентябре 2024 года. По версии следствия, он способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе в зону СВО. Свою вину Муминджанов не признает. Он уже пытался оспорить арест, однако Второй Западный окружной военный суд встал не на сторону заместителя командующего ЛенВО.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...