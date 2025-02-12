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Из-за нарушений при строительстве гостиницы под Туапсе возбудили уголовное дело

В Туапсинском районе возбуждено уголовное дело по факту нарушения экологических норм при строительстве гостиничного комплекса.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Туапсинской межрайонной прокуратуры, при возведении объекта ООО «Сипайн Резорт» в поселке Сосновый был поврежден плодородный слой почвы, что привело к деградации земель. В связи с этим материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел по Туапсе СУ СК России по Краснодарскому краю, где принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Ход расследования находится под контролем прокуратуры.

Вячеслав Рыжков

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