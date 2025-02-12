Кубань увеличила набор студентов на специальности легкой промышленности

Промышленному комплексу Краснодарского края потребуется 18,6 тыс. специалистов и рабочих к 2030 году. Потребность в кадрах связана с реализацией инвестиционных проектов, расширением действующих и запуском новых производств, рассказали «Ъ-Кубань» в министерстве промышленной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Юшкова, Коммерсантъ Фото: Ольга Юшкова, Коммерсантъ

«Основной вопрос в развитии предприятий промышленного комплекса Краснодарского края, не только в отраслях легкой промышленности, но и в целом в промышленности,— это вопрос кадров. Для решения кадрового вопроса в 2023 году увеличили контрольные цифры приема на бюджет в техникумы и колледжи края по специальности "Портной" на 25 мест. В 2024 году увеличены контрольные цифры приема на 75 по специальностям "Технологии легкой промышленности"»,— отметили в минпроме Кубани.

Кроме того, в регионе создаются десять индустриально-технологических площадок на базе профильных учреждений среднего профессионального образования. Три из них, специализирующиеся на легкой промышленности, разместятся в Краснодаре, Армавире и Ленинградском районе. Одна площадка уже функционирует в Армавирском индустриально-строительном техникуме.

Новые образовательные центры позволят готовить квалифицированных специалистов с учетом потребностей работодателей. Определен список предприятий-партнеров, которые обеспечат площадки современным оборудованием для практического обучения будущих специалистов.

Юлия Колганова