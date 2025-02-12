На улице Московской в Краснодаре приостановили движение пяти трамваев

В Краснодаре приостановлено движение пяти трамваев по ул. Московской в связи с ремонтными работами на участке, где произошел провал грунта. Соответствующее предупреждение опубликовано в Telegram-канале городской департамент транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / krasnodar_tram Фото: t.me / krasnodar_tram

Маршруты №5, 15, 21 и 22 следуют до ул. Декабристов, а вагон №8 курсирует до остановки «Улица 40-летия Победы». Для удобства пассажиров также был запущен временный автобусный маршрут №0. Возобновить трамвайное сообщение планируют к 17:00.

Утром 12 февраля все пять трамвайных маршрутов продолжали движение до остановки Петра Метальникова. Путь перекрыли после окончания часа пик.

Очередной провал грунта над старым железобетонным коллектором образовалсяпо ул. Московской двумя днями ранее. Диаметр отверстия достиг четырех метров, а глубина залегания коммуникаций превысила шесть метров.

Провалы грунта в Краснодаре происходят регулярно с декабря 2024 года.

Нурий Бзасежев