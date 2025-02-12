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Из-за оползня приставы в Сочи запретили строительство многоэтажного здания

Судебные приставы Хостинского районного отделения в Сочи приостановили строительные работы на одном из объектов в рамках обеспечительных мер. Исполнительный лист, предусматривающий немедленное исполнение, был выдан в связи с угрозой, которую многоэтажная стройка представляет для соседних зданий после произошедшего в районе оползня, передает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На земельном участке на улице Есауленко, недалеко от железнодорожной станции Мацеста, введен запрет на любые строительные работы, а также на заключение сделок, связанных с продажей недвижимости. Ограничения распространяются как на застройщика, так и на иных уполномоченных им лиц.

На следующий день сотрудники службы судебных приставов провели проверку, которая подтвердила остановку работ. Судебное решение исполнено.

Оползень в районе строящегося жилого комплекса «Южное море» произошел в январе 2025 года. Вместе со стеной съехала и часть склона, на котором находится жилой дом №6/3. В районе ликвидируют последствия стихии, укрепляют оползневый участок.

Вячеслав Рыжков

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