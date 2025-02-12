Краснодар и Адлер вошли в десятку популярных направлений делового туризма

Краснодар и Адлер вошли в топ-10 популярных железнодорожных маршрутов для деловых поездок. Как сообщили «Ъ-Кубань» в компании «Аэроклуб», спрос на поездки в краевую столицу увеличился на 8% по сравнению с 2023 годом и на 142% относительно 2019 года. Показатели Адлера выросли на 10% за год и на 556% за пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В десятку лидеров также вошли: Ростов-на-Дону (+13% к 2023, +55% к 2019), Воронеж (+22% к 2023, +106% к 2019), Ярославль (+22% к 2023, +3% к 2019), Адлер (+10% к 2023, +556% к 2019), Екатеринбург (+7% к 2023, -27% к 2019) и Тюмень (+36% к 2023, +44% к 2019). Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород сохранили позиции ключевых направлений для корпоративных путешествий.

Как отметила управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова, рост спроса на железнодорожные перевозки стимулировала приостановка работы аэропортов в южных регионах и удобство передвижения из центра в центр.

В 2024 году доля железнодорожных билетов в общей структуре командировок составила 44%, сохранившись на уровне 2023 года и превысив показатель 2019 года в 40%. Скоростными поездами пользуются 44% корпоративных клиентов.

Внутренние ж/д перевозки превзошли допандемийный уровень на 8%.

Нурий Бзасежев