Краснодарцы увеличили траты на украшения перед Днем влюбленных на 28%

Жители Краснодара увеличили расходы на ювелирные изделия в первой декаде февраля 2025 года на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом средний чек составил 10,5 тыс. руб., говорится в исследовании Sokolov (копия имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наибольшей популярностью перед Днем всех влюбленных у покупателей пользуются браслеты, спрос на которые вырос на 149%. Также возрос интерес к подвескам (+8%) и серьгам (+7%). Среди металлов лидируют изделия из комбинированного золота, показав рост на 127%, и красного золота (+6%). Востребованными остаются украшения из серебра и белого золота. Среди камней наибольший интерес вызывали бриллианты, полудрагоценные и прочие драгоценные камни.

Максимальный средний чек в 17 тыс. руб. зафиксирован 3 февраля.

«Символ любви в виде украшений с сердечными мотивами продолжает занимать центральное место в ювелирных коллекциях ко Дню всех влюбленных, при этом в тренде крупные объемные формы и камни огранки "сердце"»,— отметила эксперт ювелирного холдинга Елена Ракутина.

Наталья Решетняк