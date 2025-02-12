В Ростовской области автоинспекторы пресекли поездку пьяного водителя бензовоза

Полиция остановила водителя бензовоза, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел 11 февраля около полуночи на стоянке у 1003 км автодороги М4 «Дон». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В 00 часов 20 минут в полицию поступило сообщение от сторожа автостоянки об опасном движении большегруза на территории парковки. На место прибыли сотрудники экипажа первого взвода первой роты Донского отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции №2.

Водителем большегруза оказался 33-летний житель Краснодарского края. Сотрудники полиции установили наличие признаков опьянения: запах алкоголя изо рта и нарушение речи. От освидетельствования нетрезвый нарушитель отказался.

В отношении 33-летнего водителя заведено административное дело по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф в размере 45 тыс. руб. и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на 1073 км трассы М-4 «Дон» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей со смертельным исходом.

Снежана Стодольская