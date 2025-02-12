Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области автоинспекторы пресекли поездку пьяного водителя бензовоза

Полиция остановила водителя бензовоза, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел 11 февраля около полуночи на стоянке у 1003 км автодороги М4 «Дон». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В 00 часов 20 минут в полицию поступило сообщение от сторожа автостоянки об опасном движении большегруза на территории парковки. На место прибыли сотрудники экипажа первого взвода первой роты Донского отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции №2.

Водителем большегруза оказался 33-летний житель Краснодарского края. Сотрудники полиции установили наличие признаков опьянения: запах алкоголя изо рта и нарушение речи. От освидетельствования нетрезвый нарушитель отказался.

В отношении 33-летнего водителя заведено административное дело по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф в размере 45 тыс. руб. и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на 1073 км трассы М-4 «Дон» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей со смертельным исходом.

Снежана Стодольская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...