Свердловский облсуд оставил в СИЗО чиновника из Верхней Пышмы Алексея Харламова

Директор управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы Алексей Харламов, который связан с уголовным делом экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, оставлен под стражей до 29 марта, сообщили в Свердловском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Харламов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Харламов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он обвиняется по п. «в» ч.5, ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном и особо крупном размерах): адвокат подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, где не нашли оснований для ее удовлетворения.

Напомним, Николай Смирнов был арестован в конце января спустя несколько дней после ухода с поста министра по собственному желанию, он обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По предварительным данным, по его делу арестовали Алексея Харламова — как сообщали СМИ, он был арестован связи с тратами на очистные сооружения, которые закупались на деньги из бюджета.

Ирина Пичурина