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На Кубани перенесли сроки запуска завода СПГ из-за удорожания проекта

Компания «ГазХолодТехнология» (АО «ГХТ»), являющаяся соучредителем ООО «Газпром СПГ технологии», не начала строительство комплекса сжиженного природного газа в Выселковском районе Краснодарского края в запланированные сроки. Причиной стало удорожание проекта стоимостью 1 млрд руб, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на заместителя министра ТЭК и ЖКХ Кубани Дениса Сорокалетова.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Господин Сорокалетов отметил, что изменившаяся экономическая обстановка оказала значительное влияние на инвестиционную привлекательность проекта. По его словам, повышение процентных ставок удорожило финансирование и сделало его менее доступным, что затруднило реализацию масштабной инициативы.

Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края подтвердило, что ввод в эксплуатацию КСПГ «Выселки» не состоится до конца 2025 года, хотя изначально запуск планировался на конец 2023 года.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в феврале 2023 года бывший вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин и генеральный директор ООО «Газпром СПГ технологии» Иван Кожевников подписали соглашение о строительстве завода мощностью 3 тонны/час. Предприятие должно было стать одним из двух заводов компании в регионе для обеспечения природным газом отдаленных территорий.

Анна Гречко

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