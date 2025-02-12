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Средняя цена подержанного авто в Петербурге в январе выросла до 2,2 млн рублей

По итогам первого месяца 2025 года средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет в Петербурге и Ленинградской области увеличилась на 1,9%, в то время как в целом по стране — снизилась на 12%. Такие данные по итогам собственного исследования предоставили «Ъ-СПб» аналитики специализированного сервиса «Авто.ру Оценка».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным экспертов рынка, относительно декабря прошлого года количество объявлений в РФ сократилось в среднем на 2%, а по сравнению с январем 2024 года объем предложения увеличился на 52%. Что касается средней стоимости автомобиля с пробегом, то она остановилась у отметки в 2 млн рублей. В свою очередь, Петербург и Ленобласть по этому показателю, напротив, продемонстрировали рост цены до 2,21 млн рублей.

Двумя наиболее подорожавшими моделями в Петербурге и Ленобласти стали Mini Clubman (+21,9% — 2,55 млн руб.) и Porsche Panamera (+20,9% — 3,9 млн руб.). На третьей строчке оказался Mitsubishi Lancer (+17,7% — 754 тыс. рублей).

Среди наиболее подешевевших моделей — отечественная Lada 2105 (-20,5% — 134 тыс. руб.), Mini Hatch (-17,2% — 2,54 млн руб.) и Volkswagen Touran (-16% — 907 тыс. рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жителям Петербурга и Ленобласти стало проще купить подержанный автомобиль.

Андрей Цедрик

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