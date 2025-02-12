В Ростове остаются без тепла 11 многоэтажек из-за коммунальной аварии
В Советском районе донской столицы 11 многоквартирных домов остаются без отопления из-за коммунальной аварии, которая произошла вчера, 11 февраля. Об этом сообщил и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Орлов в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Сергея Орлова
Подача тепла ограничена в границах Толмачева — Кустанайская — Зорге -— Степана Разина — Профсоюзная — Мадояна.
По информации господина Орлова, в ремонтно-восстановительных работах на теплотрассе в Советском районе задействованы восемь специалистов компании «Ростовские тепловые сети» и три единицы техники. В настоящее время аварийный участок трубопровода вырезан, а также подготовлено место для монтажа нового участка.
Работы планируется завершить в течение 12 часов.
Еще в 350 многоэтажных домах, расположенных в центральной части Ростова, отопление вернули, но оно подается с пониженным давлением.
Как писал «Ъ-Ростов», тепло в 350 многоквартирных домах пропало из-за нескольких коммунальных аварий, произошедших вчера на теплотрассе в Ворошиловском, Пролетарском и Кировском районе города.
Прокуратура Ростовской области контролирует сроки устранения всех вчерашних аварий. В случае нарушения прав граждан в ведомстве готовы принять меры.