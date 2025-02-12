Два кандидата рекомендованы на пост зампредседателя Ростовского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала двух кандидатов на должность заместителей председателя Ростовского областного суда на заседании 10 февраля. Об этом сообщает информационный портал Право.ru.

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Рекомендации получили Сергей Котков и Игорь Чеча. Они оба работают в Воронежском областном суде.

В ходе заседания члены коллегии обратили внимание на то, что Сергей Котков выполняет меньший объем работы по сравнению с другими судьями. Господин Котков объяснил это тем, что значительная часть его рабочего времени уходит на выполнение дополнительных обязанностей, включая участие в выездных проверках и семинарах.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что ВККС планирует рассмотреть заявления двух кандидатов на пост зампредседателя Ростовского областного суда.

В настоящее время председателем суда является Василий Тарасов. Он был назначен на такую должность в октябре 2024 года по указу президента РФ Владимира Путина. До этого господин Тарасов возглавлял Саратовский и Воронежский областные суды.

Анастасия Казуков