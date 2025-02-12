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В школе Краснодара установили Парту Героя в честь танкиста Дмитрия Алькина

В школе №68 поселка Колосистого открыли Парту Героя в честь лейтенанта Дмитрия Алькина, командира танка, погибшего при освобождении Краснодара в феврале 1943 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Памятное место разместили в 1 «А» классе. Занимать парту смогут школьники, показавшие высокую успеваемость и проявившие себя в общественной жизни по результатам четверти и учебного года.

После торжественной церемонии представители юнармейского отряда «Гвардеец» возложили цветы к монументу погибшим танкистам в сквере Памяти Героев-танкистов.

Мероприятие приурочили к 82-й годовщине освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. Накануне в городе открыли памятник «Юным защитникам Краснодара» с участием мэра Евгения Наумова. Также в краевой столице запланирована серия патриотических акций.

Анна Гречко

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