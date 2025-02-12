При вторжении ВСУ в курское Николаево-Дарьино спасся только один мужчина

К моменту освобождения села Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области от ВСУ в нем остался только один мужчина. Как сообщили в Минобороны, всех остальных убили украинские военные.

По данным оборонного ведомства, село перешло под контроль ВСУ еще в августе 2024 года, когда там оставались не успевшие эвакуироваться мирные жители. «Более шести месяцев граждане находились в заложниках у ВСУ, которые прикрывались ими как живым щитом, но никакой помощи им не оказывали, а только издевались и убивали, что в разговоре с десантниками выжившие подтвердили»,— рассказали в Минобороны.

Село освободили в конце января. После этого российские военнослужащие эвакуировали курян в тыл, где им оказали медпомощь. Затем граждан отправили в социальные центры реабилитации.

В начале февраля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретился с одной из семей, с августа находившихся в Николаеве-Дарьине. После этого он поручил подчиненным разработать алгоритм реабилитации освобожденных курян. По его словам, их нужно отправлять на восстановление в южные регионы.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова