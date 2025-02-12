МЧС очистило 356 км побережья после разлива мазута в Керченском проливе

МЧС России продолжает устранять последствия разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. С начала операции очищено более 356 км прибрежной территории, собрано свыше 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

В Краснодарском крае спасатели обследуют 265 км побережья. Службы вывезли более 184 тыс. тонн загрязненного грунта, из которых свыше 143 тыс. тонн доставили на временную площадку. На полигоны утилизации направлено более 45 тыс. тонн. Вибрационным методом очищено свыше 23,5 тыс. тонн песка.

В Крыму специалисты контролируют состояние 493 км береговой линии. Мониторинг осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов и морских судов. Очищено 213 км берега, собрано 713 тонн загрязненного грунта.

В Севастополе работы ведутся на участке протяженностью 165 км между поселками Ласпи и Андреевка. Сотрудники МЧС собрали и вывезли 665 тонн загрязнений.

На 14 участках проведения работ специалисты зафиксировали точечные выбросы нефтяных фракций.

Анна Гречко