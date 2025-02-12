Жителя Краснодара осудили за хищение 3 млн рублей при продаже мебели

Советский районный суд Краснодара вынес обвинительный приговор 39-летнему местному жителю по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Подсудимый признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в 2018–2019 годах злоумышленник, управляя индивидуальным предприятием своей матери, обманул 86 человек. Фигурант заключал договоры на изготовление и поставку мебели, не планируя выполнять обязательства. Полученные от клиентов деньги мужчина потратил по своему усмотрению.

Общая сумма ущерба превысила 3 млн руб. Подсудимый не признал вину и не возместил потери потерпевшим.

С учетом всех обстоятельств дела и позиции государственного обвинителя прокуратуры Карасунского административного округа Краснодара суд назначил виновному четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Анна Гречко